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    Валерий Карпин: «Ростову» надо еще очков 20, чтобы не вылететь»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

    «Честно говоря, не знал, что «Ростов» никогда не обыгрывал «Спартак» в гостях. Слава Богу, что победили. Все серии когда-то прерываются.

    Замена Ионова на 65-й минуте? Он отработал и подустал. Мы выходили на матч с нашим планом, хотели выиграть. Вышло два свежих нападающих. План сработал.

    Нельзя сказать, что все было у нас под контролем. Глобальных проблем не было, но при стандартах напряженность присутствовала.

    Результатом доволен. С точки зрения игры была нервозность, можно было играть по-другому. Также контратаки могли использовать лучше.

    Третье место «Ростова»? Надо еще очков 20, чтобы не вылететь», – сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

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