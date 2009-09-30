Валерий Карпин: «Ростову» надо еще очков 20, чтобы не вылететь»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против (1:0).

«Честно говоря, не знал, что «Ростов» никогда не обыгрывал «Спартак» в гостях. Слава Богу, что победили. Все серии когда-то прерываются.

Замена Ионова на 65-й минуте? Он отработал и подустал. Мы выходили на матч с нашим планом, хотели выиграть. Вышло два свежих нападающих. План сработал.

Нельзя сказать, что все было у нас под контролем. Глобальных проблем не было, но при стандартах напряженность присутствовала.

Результатом доволен. С точки зрения игры была нервозность, можно было играть по-другому. Также контратаки могли использовать лучше.

Третье место ? Надо еще очков 20, чтобы не вылететь», – сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».