Инфантино попросил юристов ФИФА принять меры, чтобы все финалисты посещали церемонию The Best

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался недоволен отсутствием форвардов Криштиану Роналду и на церемонии вручения премий FIFA The Best.

Инфантино поручил юридическому отделу ФИФА принять меры, чтобы на ежегодной церемонии присутствовали все номинанты.

Напомним, в этом году Месси оказался вне тройки претендентов на звание лучшего игрока года. Роналду попал в число финалистов, но приз получил хавбек «Реала» Лука Модрич.

Тем не менее и Месси, и Роналду попали в символическую сборную года по версии ФИФА.

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