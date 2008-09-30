Инфантино попросил юристов ФИФА принять меры, чтобы все финалисты посещали церемонию The Best

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался недоволен отсутствием форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси на церемонии вручения премий FIFA The Best.
Инфантино поручил юридическому отделу ФИФА принять меры, чтобы на ежегодной церемонии присутствовали все номинанты.
Напомним, в этом году Месси оказался вне тройки претендентов на звание лучшего игрока года. Роналду попал в число финалистов, но приз получил хавбек «Реала» Лука Модрич.
Тем не менее и Месси, и Роналду попали в символическую сборную года по версии ФИФА.
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