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    Роналду сегодня пропустит церемонию вручения наград ФИФА. В среду у «Ювентуса» матч

    Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания рейтинги ФИФА Лука Модрич Мохамед Салах The Best Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения наград ФИФА в понедельник вечером.

    33-летний португалец и другие футболисты «Ювентуса» не приедут в Лондон из-за плотного графика. Туринцы играли вечером в воскресенье с «Фрозиноне» (2:0), и следующий матч команды в серии А, против «Болоньи», состоится в среду.

    В отличие от недавнего случая, когда Роналду отсутствовал на церемонии награждения УЕФА в Монако, футболист заранее сообщил организаторам, что не приедет на мероприятие.

    Роналду попал в тройку претендентов на звание игрока года по версии ФИФА вместе с хавбеком «Реала» Лукой Модричем и форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси посетит церемонию вручения награды The Best, несмотря на то, что он не включен в число номинантов.

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