Роналду сегодня пропустит церемонию вручения наград ФИФА. В среду у «Ювентуса» матч

Нападающий «Ювентуса» не посетит церемонию вручения наград ФИФА в понедельник вечером.

33-летний португалец и другие футболисты не приедут в Лондон из-за плотного графика. Туринцы играли вечером в воскресенье с «Фрозиноне» (2:0), и следующий матч команды в серии А, против «Болоньи», состоится в среду.

В отличие от недавнего случая, когда Роналду отсутствовал на церемонии награждения УЕФА в Монако, футболист заранее сообщил организаторам, что не приедет на мероприятие.

Роналду попал в тройку претендентов на звание игрока года по версии ФИФА вместе с хавбеком Лукой Модричем и форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси посетит церемонию вручения награды The Best, несмотря на то, что он не включен в число номинантов.