Егор Титов: «В 90-е «Спартак» был теневым грандом европейского футбола»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился воспоминаниями о выступлениях команды в еврокубках в 90-е.

– Для любого футболиста игры в Лиге чемпионов с грандами европейского футбола всегда огромный праздник, большое событие в жизни.

«Реал» тогда был, можно сказать, сборной мира на клубном уровне, с такой командой сыграть было приятно вдвойне, но и волнительно. Как правило, больших иллюзий в таких случаях не питаешь, но испытываешь сверхмотивацию, потому что к матчам прикован огромный интерес со стороны Европы.

То, что творилось после нашей победы в Москве [осенью 1998 года], просто трудно себе представить. Творилось какое-то безумие, я ехал домой на машине буквально сквозь толпу празднующих это историческое событие людей.

– Что чувствовали, когда вышли на поле «Лужников»?

– За всех говорить не буду, но для меня каждая игра волнительная. Всегда прокручивал в голове, против кого и как буду действовать. Против играли звезды мирового уровня, все они востребованы и сейчас, после завершения карьеры.

Я знал, что мне предстоит действовать против голландца Зеедорфа и аргентинца Редондо, к сожалению, рано завершившего карьеру из-за травмы колена. Это два мастера, топ-уровень, я понимал, что индивидуально точно не сильнее обоих. В итоге «Спартак» взял верх над «Реалом» благодаря командной игре, чем и славился в девяностые.

Вообще «Спартак» по игре тогда, в девяностые являлся теневым грандом. Нам по силам было выходить из группы, а в плей-офф случиться могло все, что угодно. По игровым качествам тот «Спартак» никому не уступал, а даже превосходил некоторые топ-команды. Сравниться с нами в плане командных действий не мог никто. По индивидуальным – да, а в командном футболе равных не было.

Кстати, с «Интером» «Спартак» дома сыграл еще сильнее, чем с «Реалом», просто никто не помнит этого, поскольку мы не выиграли, а упустили победу, пропустив на последних минутах. Игра с миланским клубом была более яркой, чем с Мадридом, именно на этой встрече «Лужники» собрали аншлаг. На «Реал» пришли 65 тысяч человек, а на «Интер» уже все 75 тысяч. После этого привычным делом стало собирать полные стадионы на играх с топ-клубами, – сказал Титов.