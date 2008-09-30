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    Судья Низовцев запретил защитнику «Томи» Тихому играть с православной нитью. Игрок назвал арбитра безбожником

    Теги судьи Олимп-ФНЛ Томь Луч Владивосток Дмитрий Тихий Игорь Низовцев Матч ТВ Футбол

    Защитник «Томи» Дмитрий Тихий раскритиковал арбитра Игоря Низовцева после матча 14-го тура первенства Олимп-ФНЛ против «Луча» (2:2).

    – «Томь» играла очень легко, даже показалось, что при счете 2:0 начала пижонить. Как получилось, что провалили концовку?

    – Никакого пижонства не было, просто во Владивостоке всегда играть тяжело. Но то, что делал судья… Понятно, определенная работа ведется. Все началось еще в подтрибунном помещении.

    Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?!

    А тут Низовцев сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!». Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, сам Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно?

    Инспектор, узнав об этом, удивился, сказал: да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается. Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

    – А что не устроило конкретно по судейству?

    – Вы смотрели игру? Тогда, думаю, все видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной – а фолы в нашу сторону, – сказал Тихий.

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