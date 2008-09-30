Судья Низовцев запретил защитнику «Томи» Тихому играть с православной нитью. Игрок назвал арбитра безбожником

Защитник «Томи» Дмитрий Тихий раскритиковал арбитра Игоря Низовцева после матча 14-го тура первенства против «Луча» (2:2).

– «Томь» играла очень легко, даже показалось, что при счете 2:0 начала пижонить. Как получилось, что провалили концовку?

– Никакого пижонства не было, просто во Владивостоке всегда играть тяжело. Но то, что делал судья… Понятно, определенная работа ведется. Все началось еще в подтрибунном помещении.

Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?!

А тут Низовцев сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!». Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, сам Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно?

Инспектор, узнав об этом, удивился, сказал: да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается. Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

– А что не устроило конкретно по судейству?

– Вы смотрели игру? Тогда, думаю, все видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной – а фолы в нашу сторону, – сказал Тихий.