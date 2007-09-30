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    Антуан Гризманн: «Рамос – мой маленький друг. Он пример для детей и выдающийся защитник»

    Теги Реал Мадрид Атлетико Серхио Рамос примера Испания Антуан Гризманн Футбол

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на критику со стороны защитника «Реала» Серхио Рамоса.

    Форвард «матрасников» недавно заявил, что его уровень мастерства аналогичен уровню Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а Рамос на это ответил, что француз «слишком самоуверен в своем невежестве».

    «Рамос – мой маленький друг, я отношусь к нему с огромным уважением. Он пример для детей и выдающийся защитник.

    Для меня это игра, я люблю проводить весело время с партнерами и футболистами других команд.

    Иногда я кого-то могу подразнить, в этот раз подразнили меня», – сказал Гризманн.

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