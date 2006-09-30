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    Азар о несостоявшемся переходе в «Реал»: «После ЧМ хотел уйти из «Челси», потому что мечтаю играть в Испании»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Эден Азар Футбол

    Полузащитник «Челси» Эден Азар подтвердил, что летом мог перейти в «Реал».

    «Скажу вам правду. После чемпионата мира я хотел уйти, потому что мечтаю играть в Испании.

    Потом я поговорил с руководством, с тренером и сказал: «Я могу остаться. Без проблем». Пришел новый тренер, нам нравится играть под его руководством, и я рад, что остался.

    Конечно, допускаю, что останусь в «Челси» до конца карьеры. Равно как не исключаю, что в будущем покину клуб. Я люблю «Челси», его болельщиков и Лондон. Думаю, одноклубники меня любят, так что принять решение о том, чтобы остаться, было легко.

    Уйду я или останусь – я все равно буду счастлив. «Челси» стал частью моей жизни. Посмотрим», – сказал Азар.

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