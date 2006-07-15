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    Эден Азар: «После 6 прекрасных лет в «Челси» пришла пора для чего-то нового»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы ЧМ-2018 Эден Азар Футбол

    Хавбек сборной Бельгии Эден Азар дал понять, что его уход из «Челси» вполне вероятен.

    «После 6 прекрасных лет в «Челси», возможно, настало время открыть для себя что-то новое. После этого чемпионата мира – наверняка.

    Я могу лишь решать, хочу ли уйти или остаться в «Челси». Но клуб будет принимать итоговое решение касательно того, захотят ли они меня отпустить.

    Вы знаете, где я предпочел бы оказаться», – поделился мыслями полузащитник.

    Под предпочтительным вариантом бельгиец, вероятно, подразумевал «Реал». Футболист ранее неоднократно давал понять, что предложение от «бланкос» его бы заинтересовало.

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