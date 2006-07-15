Эден Азар: «После 6 прекрасных лет в «Челси» пришла пора для чего-то нового»

Хавбек сборной Бельгии Эден Азар дал понять, что его уход из вполне вероятен.

«После 6 прекрасных лет в «Челси», возможно, настало время открыть для себя что-то новое. После этого чемпионата мира – наверняка.

Я могу лишь решать, хочу ли уйти или остаться в «Челси». Но клуб будет принимать итоговое решение касательно того, захотят ли они меня отпустить.

Вы знаете, где я предпочел бы оказаться», – поделился мыслями полузащитник.

Под предпочтительным вариантом бельгиец, вероятно, подразумевал . Футболист ранее неоднократно давал понять, что предложение от «бланкос» его бы заинтересовало.