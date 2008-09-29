Руководство «Милана» может уволить Гаттузо и хочет пригласить Конте

Бывший главный тренер Антонио Конте может вернуться к работе.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство раздумывает над увольнением Дженнаро Гаттузо и считает Конте основным претендентом на его замену. Менеджеры недовольны последними результатами команды.

Впрочем, назначению Конте могут помешать его отношения с «Челси».

Специалист требует взыскать с лондонского клуба неустойку в размере 10 миллионов евро, которая была положена ему в случае увольнения. Кроме того, итальянец хочет, чтобы «Челси» отозвал свой иск о том, что он якобы нанес клубу ущерб своей работой.