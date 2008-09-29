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    Руководство «Милана» может уволить Гаттузо и хочет пригласить Конте

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо Челси премьер-лига Англия серия А Италия Антонио Конте Футбол

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может вернуться к работе.

    По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» раздумывает над увольнением Дженнаро Гаттузо и считает Конте основным претендентом на его замену. Менеджеры недовольны последними результатами команды.

    Впрочем, назначению Конте могут помешать его отношения с «Челси».

    Специалист требует взыскать с лондонского клуба неустойку в размере 10 миллионов евро, которая была положена ему в случае увольнения. Кроме того, итальянец хочет, чтобы «Челси» отозвал свой иск о том, что он якобы нанес клубу ущерб своей работой.

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