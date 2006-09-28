«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке» 18 ноября в Санкт-Петербурге

запланировал товарищеский матч с «Шальке».

Игра должна состояться 18 ноября на стадионе на Крестовском острове. Начало – в 16.00 по местному времени. Информация о билетах на игру будет опубликована дополнительно.

Первая товарищеская встреча «Зенита» и состоялась 20 января 2007 года в Гельзенкирхене. Тогда победу одержала немецкая команда со счетом 2:1 (голы забивали Бордон, Кураньи и Погребняк).

Сотрудничество «Зенита» и «Шальке» началось 10 октября 2006 года. Клубы сотрудничают в спортивной, коммерческой, строительно-технической и правовой областях. Кроме того, развиваются связи между академиями «Зенита» и «Шальке».