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    «Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке» 18 ноября в Санкт-Петербурге

    Теги Зенит Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия товарищеские матчи (клубы) Санкт-Петербург Арена (Крестовский) Футбол

    «Зенит» запланировал товарищеский матч с «Шальке».

    Игра должна состояться 18 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Начало – в 16.00 по местному времени. Информация о билетах на игру будет опубликована дополнительно.

    Первая товарищеская встреча «Зенита» и «Шальке» состоялась 20 января 2007 года в Гельзенкирхене. Тогда победу одержала немецкая команда со счетом 2:1 (голы забивали Бордон, Кураньи и Погребняк). 

    Сотрудничество «Зенита» и «Шальке» началось 10 октября 2006 года. Клубы сотрудничают в спортивной, коммерческой, строительно-технической и правовой областях. Кроме того, развиваются связи между академиями «Зенита» и «Шальке».

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