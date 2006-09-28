Семак о Новосельцеве: «Если «Зенит» платит зарплату игроку, а он против него играет, это не хорошо»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 9-го тура РПЛ против «Анжи». Его слова приводит корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

- Все ли здоровы? Все ли поедут в Махачкалу?

– Вопрос открыт, есть небольшие микроповреждения. Почти наверняка поедут все, есть вопросы только по одному игроку.

- Есть шанс у тех, кто выходил против «Волгаря», чаще появляться в старте?

– Шансы есть у всех. У нас очень большая конкуренция в центре поля. Ребята никого ни с кем сравнивать. Ребята показали желание, самоотдачу. Дальше будем ориентироваться на то, кто лучше готов.

- На этой неделе клубной академии исполнилось 50 лет, но даже в матче с «Волгарем» на поле был всего один ее выпускник. У вас нет возможности использовать молодых из-за задач клуба или для практики молодых игроков достаточно «Зенита-2»?

– Сейчас в нашем распоряжении 21 игрок. У нас была возможность провести ротацию, поэтому мы это сделали. Я надеюсь, что в академии, может быть не раз в год, но будут появляться талантливые игроки, которые будут воспитаны для главной команды. На данном этапе мы привлекаем ребят из молодежной и второй команды к тренировкам, товарищеским матчам, но я бы не стал говорить, что они готовы конкурировать с игроками основы.

- Кокорин забил в Астрахани. Он сочетаем на поле с Дзюбой?

– Конечно, это возможно. Мы ждем, когда Саша наберет необходимые кондиции. Есть достаточно вариантов, при которых они могут играть вместе, но для этого они оба должны быть готовы на сто процентов.

- В матче с «Копенгагеном» Дзюба часто уходил на левый фланг. Это как раз заготовки под появление Кокорина?

– Нет, в том матче мы точно не думали о возвращении Кокорина.

- Победа «Анжи» над «Динамо» – прививка против недооценки?

– Недооценки нет. «Анжи» – достаточно квалифицированная команда, которая после серии поражений уже одержала победы в чемпионате и кубке. В гостях против них сложно играть всегда, «Зенит» там не выигрывал три матча подряд. Ждем очень сложный матч, будем разбирать, думать над тем, кто сыграет.

- Можно ли сказать, что «Анжи», пусть и по объективным причинам, сейчас отличается по качеству игры от других команд? Даже в их выигранных матчах соперники были намного острее. Или, на ваш взгляд, все соперники из нижней половины таблицы сейчас примерно равны?

– Я бы не стал никого ни с кем сравнивать. У них пришли достаточно квалифицированные игроки, сейчас тренер их встраивает в ту игру, которую он хочет выиграть. Слушая его интервью, мы понимаем, что сначала они пытаются выстроить оборону. У них много игроков с опытом выступлений в РПЛ, поэтому будет сложно.

- В двух последних матчах «Зенит» показал красивый футбол. Это говорит о том, что уровень понимания между вами и игроками близок к идеальному?

– Хочется большего. Работа над организацией игры – достаточно долгий процесс. Нужно понять возможности игроков, которых мы еще не до конца знаем, нужно понять, как их встроить в нашу модель.

- Появилась информация, что Новосельцев не сможет сыграть в предстоящем матче. Это ваше решение?

– Конечно, я высказываю свое мнение, но решение всегда принимает клуб. Я не знаю деталей соглашения Новосельцева, но даже с этической точки зрения, если игрок получает зарплату в клубе и выходит в матче против него, это не совсем правильно. Возможны различные комбинации, но если «Зенит» платит зарплату игроку, а он против него играет, это не есть хорошо. Это мое личное мнение, я донес его до руководства. Насколько я знаю, Новосельцев может сыграть, но для этого нужно заплатить определенную сумму. Это насколько я знаю, но это не точно.