«Милан» одержал одну победу в 5 матчах серии А и идет на 14-м месте

сыграл вничью с «Эмполи» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Команда Дженнаро Гаттузо в пяти матчах серии А одержала всего одну победу.

Игра первого тура против «Дженоа» была перенесена из-за обрушения моста в Генуе.

Набрав шесть очков, «Милан» идет на 14-м месте в турнирной таблице. Столько же очков у «Аталанты», «Торино» и «Кальяри», но все эти команды провели по шесть матчей.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Милан» в случае увольнения Гаттузо.