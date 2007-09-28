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    «Милан» одержал одну победу в 5 матчах серии А и идет на 14-м месте

    Теги Милан Эмполи Дженнаро Гаттузо серия А Италия Футбол

    «Милан» сыграл вничью с «Эмполи» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

    Команда Дженнаро Гаттузо в пяти матчах серии А одержала всего одну победу.

    Игра первого тура против «Дженоа» была перенесена из-за обрушения моста в Генуе.

    Набрав шесть очков, «Милан» идет на 14-м месте в турнирной таблице. Столько же очков у «Аталанты», «Торино» и «Кальяри», но все эти команды провели по шесть матчей.

    Ранее сообщалось, что бывший тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Милан» в случае увольнения Гаттузо.

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