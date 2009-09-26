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    Гари Линекер: «Домашнее задание – пустая трата времени. Дети еще успеют побыть взрослыми»

    Теги Гари Линекер светская хроника Футбол

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу домашнего задания в школах.

    «Домашнее задание – это пустая трата времени. Оно приносит стресс в дом, стресс ребенку, стресс родителям, стресс отношениям между родителями и детьми. Чтения каждый вечер должно хватать, как мне кажется.

    Кажется, что огромное число родителей соглашается со мной насчет бессмысленности и напряжению от домашней работы. Детям нужно разрешить играть и наслаждаться домашней жизнью со своими родителями без работы, которая вызывает создает напряжение из-за работы, на которую у них есть достаточно времени и в школе.

    Они еще успеют побыть взрослыми», – написал Линекер.

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