Гари Линекер: «Домашнее задание – пустая трата времени. Дети еще успеют побыть взрослыми»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу домашнего задания в школах.

«Домашнее задание – это пустая трата времени. Оно приносит стресс в дом, стресс ребенку, стресс родителям, стресс отношениям между родителями и детьми. Чтения каждый вечер должно хватать, как мне кажется.

Кажется, что огромное число родителей соглашается со мной насчет бессмысленности и напряжению от домашней работы. Детям нужно разрешить играть и наслаждаться домашней жизнью со своими родителями без работы, которая вызывает создает напряжение из-за работы, на которую у них есть достаточно времени и в школе.

Они еще успеют побыть взрослыми», – написал Линекер.