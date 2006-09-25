Коэффициент на «Золотой мяч» Модрича упал до 1.69. Два месяца назад он составлял 21

Букмекерская компания 1хСтавка обновила коэффициенты на «Золотой мяч».

По мнению букмекера, у Криштиану Роналду и Луки Модрича равные шансы на награду — коэффициенты 1.68 и 1.69 соответственно. Еще два месяца назад ставка на хорвата увеличила бы ваш банк в 21 раз.

Антуан Гризманн (10) и Килиан Мбаппе (11) — во втором эшелоне букмекерской линии. Лионель Месси с коэффициентом 20 идет на пятом месте, на Мохаммеда Салаха, Неймара и Кевина де Брюйне можно поставить с коэффициентом 25.

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