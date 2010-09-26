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    ФИФА может ввести послематчевые пенальти на групповом этапе ЧМ-2022, если там сыграют 48 сборных

    Теги ФИФА ЧМ-2022 Футбол

    ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре, сообщает The Sun.

    Это связано с возможным расширением числа участников финальной стадии турнира с 32 до 48 сборных.

    Планируется, что в таком случае команды будут разбиты на 16 групп по три в каждой, в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места.

    Это может повысить вероятность ситуаций, когда для совместного выхода в плей-офф двум командам будет достаточно сыграть вничью между собой в заключительном туре. 

    Пенальти предполагается пробивать в матчах, завершившихся вничью, без проведения дополнительного времени. Победитель серии будет получать 2 очка, проигравший – 1 очко. 

    ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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