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    ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2022 до 48 команд

    Теги ФИФА ЧМ-2022 Конфедерация футбола Южной Америки ЧМ-2026 Футбол

    Конгресс ФИФА 13 июня в Москве обсудит вопрос о возможном увеличении числа участников ЧМ-2022 года в Катаре.

    Предложение о расширении турнира с 32 до 48 команд была выдвинуто Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

    Увеличение состава участников также приведет к увеличению общего количества игр с 64 до 80, что может стать дополнительной проблемой для организации ЧМ в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

    На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

    Также на конгрессе будет определено место проведения ЧМ-2026. Совместную заявку на проведение турнира подали США, Мексика и Канада, также на право принять турнир претендует Марокко. 

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