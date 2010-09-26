Ули Хенесс: «Убежден, что Германия получит Евро-2024. Отдавать турнир Турции безответственно»

Президент «Баварии» выступил против кандидатуры Турции в качестве страны-хозяйки .

«Я абсолютно убежден в том, что Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции в ее нынешнем положении было бы крайне безответственно.

Я ничего не имею против Турции в принципе, но с ее нынешними экономическими проблемами не могу представить, чтобы у Германии были худшие шансы», – заявил Хенесс.

определит место проведения Евро-2024 в четверг. На это право претендуют только две страны – Германия и Турция.

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