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    Ули Хенесс: «Убежден, что Германия получит Евро-2024. Отдавать турнир Турции безответственно»

    Теги Бавария Ули Хенесс УЕФА Федерация футбола Турции Федерация футбола Германии Евро-2024 Футбол

    Президент «Баварии» Ули Хенесс выступил против кандидатуры Турции в качестве страны-хозяйки Евро-2024

    «Я абсолютно убежден в том, что Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции в ее нынешнем положении было бы крайне безответственно.

    Я ничего не имею против Турции в принципе, но с ее нынешними экономическими проблемами не могу представить, чтобы у Германии были худшие шансы», – заявил Хенесс. 

    УЕФА определит место проведения Евро-2024 в четверг. На это право претендуют только две страны – Германия и Турция. 

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