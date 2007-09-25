​Барановская об Аршавине: «Можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет?»

Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская прокомментировала отношения своего бывшего мужа с детьми.

«Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?

На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении.

Это выбор каждого. И еще один момент, на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается», — написала Барановская в комментариях под постом в инстаграме.