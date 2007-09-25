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    Впервые с 2007 года лучшим игроком года ФИФА стал не Месси и не Роналду

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    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан игроком года по версии ФИФА.

    33-летний хавбек опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Впервые с 2007 года обладателем награды стал не Лионель Месси, который в этом году не попал даже в финальную тройку претендентов, и не Роналду.

    С 2008 года (включая период с 2005 по 2010 год, когда награда была объединена с «Золотым мячом» France Football) португалец и аргентинец признавались лучшим игроком ФИФА по пять раз.

    Модрич – игрок года! Впервые с 2007-го это не Месси и не Роналду

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