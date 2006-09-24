🏆Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года. Начало церемонии – в 22.30

Сегодня ФИФА объявит имя обладателя награды лучшему игроку года.

Финальную тройку претендентов на приз сформировали полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне выступавший за «Реал», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Также будут объявлены символическая сборная года, автор лучшего гола, тренер года, вратарь года, лучшая футболистка и тренер женской команды.

Ведущими торжественного мероприятия станут британский актер Идрис Эльба и французская журналистка Анн-Лор Бонне.

Церемония пройдет в Лондоне и начнется в 22.30 по московскому времени.