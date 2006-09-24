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    🏆Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года. Начало церемонии – в 22.30

    Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания ФИФА Лука Модрич Мохамед Салах Футбол

    Сегодня ФИФА объявит имя обладателя награды лучшему игроку года.

    Финальную тройку претендентов на приз сформировали полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, в прошлом сезоне выступавший за «Реал», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Также будут объявлены символическая сборная года, автор лучшего гола, тренер года, вратарь года, лучшая футболистка и тренер женской команды.

    Ведущими торжественного мероприятия станут британский актер Идрис Эльба и французская журналистка Анн-Лор Бонне.

    Церемония пройдет в Лондоне и начнется в 22.30 по московскому времени.

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