Виктор Гончаренко: «Молодежь ЦСКА еще не готова играть три матча за неделю»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко передал мнение о матче 8-го тура РПЛ против (1:1).

«Сказались матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Жамалетдинов неплохо выходит на замены, поэтому поменял Чалова. Молодежь еще не готова играть три игры за неделю.

От Дзагоева всегда есть конструктив на поле. Ждем, когда он сможет проводить полные матчи», – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

41-летний специалист пропустил пресс-конференцию. Сразу после игры он отправился в Беларусь на похороны близкого друга – президента БАТЭ Анатолия Капского, который ушел из жизни 22 сентября в возрасте 52 лет.

На вопросы журналистов по завершении матча ответил старший тренер армейцев Сергей Овчинников.