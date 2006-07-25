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    Бенжамен Павар – автор лучшего гола ЧМ-2018

    Теги Сборная Франции по футболу рейтинги видео Лука Модрич ЧМ-2018 Хуан Кинтеро Бенжамен Павар Футбол

    Защитник сборной Франции Бенжамен Павар признан автором лучшего гола на ЧМ-2018.

    В матче 1/8 финала ЧМ против Аргентины (4:3) 22-летний игрок нанес пушечный удар внешней стороной стопы по воротам Армани и сравнял счет в игре, после чего французы взяли волевую победу со счетом 4:3 и вышли в 1/4 финала.

    Всего в список претендентов включили 18 голов.

    Второе место занял колумбиец Хуан Кинтеро с ударом низом со штрафного в матче группового этапа против Японии, а третьим стал дальний удар капитана сборной Хорватии Луки Модрича в ворота Аргентины, также на групповом этапе.

    Павар — первый европейский игрок, ставший автором лучшего гола турнира, с тех пор, как этот приз был учрежден в 2006 году.

    На ЧМ-2014 в Бразилии трофей достался обладателю «Золотой бутсы» Хамесу Родригесу за удар с лета, который в конце года принес ему также вручаемую ФИФА премию Ференца Пушкаша.

    Еще раньше победителями становились аргентинец Макси Родригес (2006) и уругваец Диего Форлан (2010).

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