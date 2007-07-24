Полузащитник Малком продолжит карьеру в «Барселоне», а не в «Роме».

«Рома» вчера объявила, что договорилась с о трансфере 21-летнего бразильца. Сообщалось, что итальянцы заплатят 32 миллиона и 4 миллиона в качестве бонусов.

Но каталонский клуб позже включился в борьбу за Малкома, потому что «Челси» потребовал 70 млн евро за хавбека Виллиана.

«Бордо» и агенты игрока, несмотря на предварительную договоренность с «Ромой», приняли предложение , которая заплатит за Малкома 41 миллион евро. С футболистом будет подписан контракт сроком на пять лет.

уже готовился к вылету в Рим для подписания контракта с «Ромой», но теперь мнение игрока не играет роли. Итальянцы в последний момент пытались перебить предложение «Барселоны», но переезд в Испанию уже согласован.