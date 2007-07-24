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    Малком переходит в «Барселону». «Бордо» принял предложение каталонцев, несмотря на договоренность с «Ромой»

    Теги Бордо Рома Барселона лига 1 Франция серия А Италия примера Испания возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Малком Футбол

    Полузащитник «Бордо» Малком продолжит карьеру в «Барселоне», а не в «Роме».

    «Рома» вчера объявила, что договорилась с «Бордо» о трансфере 21-летнего бразильца. Сообщалось, что итальянцы заплатят 32 миллиона и 4 миллиона в качестве бонусов.

    Но каталонский клуб позже включился в борьбу за Малкома, потому что «Челси» потребовал 70 млн евро за хавбека Виллиана.

    «Бордо» и агенты игрока, несмотря на предварительную договоренность с «Ромой», приняли предложение «Барселоны», которая заплатит за Малкома 41 миллион евро. С футболистом будет подписан контракт сроком на пять лет.

    Малком уже готовился к вылету в Рим для подписания контракта с «Ромой», но теперь мнение игрока не играет роли. Итальянцы в последний момент пытались перебить предложение «Барселоны», но переезд Малкома в Испанию уже согласован.

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