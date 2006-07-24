Эркут Согут, агент полузащитника Месута Озила, раскритиковал президента «Баварии» Ули Хенесса.

Ранее Хенесс негативно отозвался об игре Озила за сборную Германии и испытал облегчение из-за того, что игрок завершил карьеру в национальной команде.

«Комментарии Хенесса не имеют никакого отношения к футболу. Он совершенно упускает суть. Он пытается отвлечь внимание от проблемы расизма и дискриминации в Германии, которая в последнее время вновь возрождается в немецком обществе.

Как заявил Месут, он принимает объективную критику своей игры и готов к ней. Но Хенесс даже не может пояснить свои глупые слова, а его критика явно преувеличена.

Статистика говорит сама за себя: 23 гола, 40 результативных передач, что является рекордом сборной. Пять раз Озил становился лучшим футболистом Германии, трижды – после чемпионата мира 2014 года.

Хенесс говорит, что Озил перестал быть собой в сборной, превратился в тень. Но как тень могла выиграть многочисленные титулы и награды? Месут создавал больше голевых моментов на за 90 минут игры, чем любой другой футболист.

Хенессу как президенту «Баварии» следовало бы фокусироваться на выступлении своих игроков на чемпионате мира, их было восемь в сборной Германии.

Если Месут такой плохой игрок, то почему его высоко ценят Йоахим Лев, Арсен Венгер и Жозе Моуринью? Эти элитные тренеры называли Озила одним из лучших игроков на своей позиции. Смешно, что Хенесс считает себя более компетентным знатоком футбола, чем эти специалисты, представляя сфабрикованную статистику.

Хенесс ничуть не лучше тех людей, которых упомянул Месут в своем письме. Он игнорирует важные вопросы, и делает это нарочно. Хенесс прекрасно понимает, что он делает. Делая сумасшедшие заявления, он рассчитывает отвлечь внимание от проблемы, которую боятся обсуждать в Германии», – сказал Согут.

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