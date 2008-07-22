ФНЛ. «Краснодар-2» сыграл вничью с хабаровским СКА, «Ротор» победил «Луч»

ФНЛ
2-й тур
- Дата проведения
- 22 июля, 13.00, «Спартак»
- Дата проведения
- 22 июля, 16.00, «Арена Химки»
- Гол:
- 0:1 – 64 Кухарчук.
- Дата проведения
- 22 июля, 17.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 22 июля, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
- Дата проведения
- 22 июля, 18.00, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 22 июля, 18.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Волгоград-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 74 Коротаев.
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «стадион Юность»
- Гол:
- 0:1 – 58 Адаев.
- Дата проведения
- 23 июля, 17.00, «Akademiya Spartak»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.