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    ФНЛ. «Краснодар-2» сыграл вничью с хабаровским СКА, «Ротор» победил «Луч»

    Теги Химки результаты Олимп-ФНЛ Шинник Балтика Мордовия Сибирь СКА Хабаровск Авангард Курск Томь Ротор Факел Зенит-2 Тюмень Чертаново ФК Армавир Спартак-2 Краснодар-2 ФК Тамбов Луч Нижний Новгород Сочи Футбол

    ФНЛ

    2-й тур

    Сибирь – Шинник 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    22 июля, 13.00, «Спартак»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 62 Гелоян, 0:2 – 90, автогол Аравин.
    Химки – Томь 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 июля, 16.00, «Арена Химки»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 64 Кухарчук.
    Факел – Сочи 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    22 июля, 17.00, «Центральный стадион профсоюзов»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 3 Барсов, 1:1 – 42 Цвейба, 1:2 – 75 Саная.
    Зенит-2 – Чертаново 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    22 июля, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 7 Макеев, 1:1 – 48 Ежов, 1:2 – 77 Сарвели.
    Балтика – ФК Тамбов 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    22 июля, 18.00, «Стадион Калининград»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 25 Себаи, 0:2 – 77 Себаи, 1:2 – 88 Дядюн.
    Нижний Новгород – Тюмень 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    22 июля, 18.00, «Стадион Нижний Новгород»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 6 Хайруллов, 1:1 – 45, пенальти Вотинов, 2:1 – 66 Делькин.
    Ротор – Луч 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 июля, 19.00, «Волгоград-Арена»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 74 Коротаев.
    Краснодар-2 – СКА Хабаровск 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    22 июля, 19.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 16 Онугха, 1:1 – 45, пенальти Казанков.
    ФК Армавир – Мордовия 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 июля, 19.00, «стадион Юность»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 58 Адаев.
    Спартак-2 – Авангард Курск
    Дата проведения
    23 июля, 17.00, «Akademiya Spartak»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ФНЛ

    Статистика ФНЛ

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