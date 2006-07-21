Мбаппе доигрывал ЧМ с травмой позвоночника. Он получил ее, когда пошел в душ с утра

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе играл с травмой в заключительных матчах .

Форвард «ПСЖ» получил повреждение спины перед встречей с командой Бельгии (1:0) в 1/2 финала. Проснувшись утром, Мбаппе пошел в душ, но совершил неосторожное движение. В результате оказались защемлены три позвонка, футболист столкнулся с сильными болевыми ощущениями.

Работа врачей сборной Франции позволила нападающему сыграть в полуфинале и финале и помочь команде одержать победу на турнире. «Медицинский штаб сделал все правильно», – сказал по этому поводу тренер .

Мбаппе не совершил результативных действий в матче с бельгийцами, но забил гол в финальной игре с командой Хорватии (4:2).

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