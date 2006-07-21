Черчесов не дал прямого ответа на вопрос о новом контракте с РФС

заявил, что ему нравится работа на посту главного тренера сборной России, но не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с .

«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», – сказал Черчесов, не дав прямого ответа на вопрос о том, хочет ли он продолжить эту работу и обсуждали ли с ним продление сотрудничества.

Контракт, связывающий Черчесова с РФС, рассчитан до 31 июля. На ЧМ-2018 сборная России добилась наивысшего результата в истории, выйдя в четвертьфинал турнира.

Черчесов берет автограф у Путина

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