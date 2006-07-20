Черчесов взял автограф у Путина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял автограф у президента РФ Владимира Путина.

Путин сегодня посетил стадион в Калининграде, а также пообщался с юными футболистами.

Глава государства расписался на футбольном мяче, а также дал автограф Черчесову.

«Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?» – сказал Черчесов после получения автографа.