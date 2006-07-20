Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял автограф у президента РФ Владимира Путина.
Путин сегодня посетил стадион ЧМ-2018 в Калининграде, а также пообщался с юными футболистами.
Глава государства расписался на футбольном мяче, а также дал автограф Черчесову.
«Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?» – сказал Черчесов после получения автографа.
«Я тоже воспользуюсь случаем! Видели, да?»: Черчесов взял автограф у Путина pic.twitter.com/X1xIyydUIQ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июля 2018 г.