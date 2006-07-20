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    Черчесов взял автограф у Путина

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу видео Владимир Путин ЧМ-2018 Стадион Калининград политика Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял автограф у президента РФ Владимира Путина.

    Путин сегодня посетил стадион ЧМ-2018 в Калининграде, а также пообщался с юными футболистами.

    Глава государства расписался на футбольном мяче, а также дал автограф Черчесову.

    «Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?» – сказал Черчесов после получения автографа.

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