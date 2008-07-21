«Милан» провел переговоры с агентом Бензема. Игрок дал согласие на переход

Форвард Карим Бензема может продолжить карьеру в «Милане».

В прошлый понедельник представитель итальянского клуба Людовик Фаттиццо провел переговоры с агентами игрока на базе в Миланелло. Во встрече принимали участие главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Массимилиано Мирабелли.

Отмечается, что Гаттузо также успел лично переговорить с самим футболистом. Бензема уже выразил согласие на возможный переход в .

Итальянский клуб готов предложить футболисту те же финансовые условия, на которых он выступает за «Реал». Бензема сможет зарабатывать за год 9 миллионов, а максимальный размер бонусных начислений составит 3 миллиона.

Контракт, связывающий игрока с «Реалом», рассчитан до окончания сезона-2020/21. «Милан» готов подписать француза на срок до лета 2022 года.

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