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    Гендиректор «Анжи»: «Учитывая тяжелую финансовую ситуацию, нельзя исключать, что мы не доиграем сезон»

    Теги премьер-лига Россия Анжи Олег Флегонтов кризис Футбол

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о тяжелом финансовом положении клуба.

    – Из каких источников будет финансироваться «Анжи» в предстоящем сезоне?

    – У меня нет ответа на этот вопрос.  Финансирование «Анжи» в ведении президента клуба Османа Кадиева.

    – Насколько вероятно, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон?

    – Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось.

    – С чем связан переезд офиса клуба в другое помещение на стадионе «Анжи Арена»?

    – Причины две. Первая: мы сократили штат, и такой большой офис нам не нужен. Вторая – аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении, – сказал Флегонтов.

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