Дмитрий Комбаров: «Всегда угорал с прозвища Навесов»

Защитник Дмитрий Комбаров поделился мнением об отношении к нему болельщиков.

«Я здравомыслящий человек, способный оценить свою форму и сезон объективно. Он был не лучшим для меня. Сел, проанализировал вместе с отцом, провели работу над ошибками. Он сказал, что сезон я провел не лучшим образом, нужно много работать.

Сейчас я все оставил в стороне, нельзя таскать с собой негатив, нужно идти дальше. Приступил к тренировкам, морально чувствую себя хорошо и физически тоже.

Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так, я всегда просто угорал с нее», – сказал Комбаров.