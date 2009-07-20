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    Дмитрий Комбаров: «Всегда угорал с прозвища Навесов»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением об отношении к нему болельщиков.

    «Я здравомыслящий человек, способный оценить свою форму и сезон объективно. Он был не лучшим для меня. Сел, проанализировал вместе с отцом, провели работу над ошибками. Он сказал, что сезон я провел не лучшим образом, нужно много работать.

    Сейчас я все оставил в стороне, нельзя таскать с собой негатив, нужно идти дальше. Приступил к тренировкам, морально чувствую себя хорошо и физически тоже.

    Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так, я всегда просто угорал с нее», – сказал Комбаров.

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