«Бавария» согласовала контракт с Паваром

Защитник Бенжамен Павар может перейти в «Баварию».

Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время ЧМ-2018. При этом переход Павара в «Баварию» изначально должен был состояться только через год, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро.

Однако после успешного выступления защитника на ЧМ, где «трехцветные» стали победителями, вступила в переговоры со «Штутгартом», чтобы оформить трансфер Павара уже этим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Атлетико».