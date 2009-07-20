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    «Бавария» согласовала контракт с Паваром

    Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

    Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар может перейти в «Баварию».

    Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время ЧМ-2018. При этом переход Павара в «Баварию» изначально должен был состояться только через год, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро.

    Однако после успешного выступления защитника на ЧМ, где «трехцветные» стали победителями, «Бавария» вступила в переговоры со «Штутгартом», чтобы оформить трансфер Павара уже этим летом.

    Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

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