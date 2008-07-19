«Зенит»: «Из-за отдельных безответственных лиц 50 тысяч болельщиков не смогут попасть на первый матч в ЛЕ»

«Зенит» прокомментировал решение УЕФА отклонить апелляцию клуба на наказание в виде матча без зрителей в еврокубках.

«К сожалению, несмотря на большую работу, проделанную клубом по работе с болельщиками и привлечению зрителей на стадион, из-за действий отдельных безответственных лиц 50 тысяч наших болельщиков не смогут попасть на первый лигоевропейский матч сезона», – сказал представитель пресс-службы петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» был наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» (1:1). «Зениту» вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).