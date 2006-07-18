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    УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита» на санкции, наложенные после игр Лиги Европы

    Теги Спартак Зенит Лига чемпионов Лига Европы УЕФА болельщики Футбол

    УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита».

    Московский клуб пытался оспорить санкции, наложенные после выездной игры с «Атлетиком» (2:1) в Лиге Европы. По итогам того матча дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро. «Спартаку» запрещено продавать билеты на ближайшие две выездные игры в рамках еврокубков. Такое же ограничение может распространиться на еще один матч в случае, если московская команда окажется замешана в каких-либо нарушениях в течение двухлетнего испытательного срока.

    Апелляционный комитет УЕФА отклонил доводы «Спартака». Наказания, вынесенные после матча с «Атлетиком», оставлены в силе.

    Петербургский клуб пытался оспорить санкции, наложенные после домашней игры с «РБ Лейпциг» (1:1) в Лиге Европы. По итогам того матча дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч евро. «Зенит» обязан провести ближайшую домашнюю игру в рамках еврокубков при пустых трибунах. Помимо 20-тысячного штрафа, с клуба будут дополнительно взысканы 50 тысяч евро в связи с расистским поведением болельщиков.

    Апелляционный комитет УЕФА отклонил доводы «Зенита». Наказания, вынесенные после матча с «Лейпцигом», оставлены в силе.

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