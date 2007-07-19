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    Маурицио Сарри: «Хотел бы сохранить Азара и Куртуа. Но нужно пообщаться с ними лично»

    Теги Челси премьер-лига Англия Эден Азар Тибо Куртуа Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о будущем Тибо Куртуа и Эдена Азара.

    Сообщалось, что бельгийцы могут покинуть лондонский клуб.

    «Очевидно, что игроки, которых вы имеете в виду, очень высокого уровня. Я бы хотел их сохранить. Но телефонный звонок без взгляда в глаза не добавит определенности в ситуации.

    Я бы хотел встретиться с ними и пообщаться лично, чтобы понять, какое решение будет лучшим для всех. Перед этим я бы так же хотел, чтобы игрок вышел на поле и четыре-пять дней потренировался, чтобы понять мои планы», – сказал Сарри.

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