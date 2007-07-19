Маурицио Сарри: «Хотел бы сохранить Азара и Куртуа. Но нужно пообщаться с ними лично»

Главный тренер Маурицио Сарри поделился мнением о будущем Тибо Куртуа и .

Сообщалось, что бельгийцы могут покинуть лондонский клуб.

«Очевидно, что игроки, которых вы имеете в виду, очень высокого уровня. Я бы хотел их сохранить. Но телефонный звонок без взгляда в глаза не добавит определенности в ситуации.

Я бы хотел встретиться с ними и пообщаться лично, чтобы понять, какое решение будет лучшим для всех. Перед этим я бы так же хотел, чтобы игрок вышел на поле и четыре-пять дней потренировался, чтобы понять мои планы», – сказал Сарри.