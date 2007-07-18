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    Жозе Моуринью: «Для «МЮ» предсезонка очень плохая. Здесь не все мои игроки»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Алексис Санчес премьер-лига Англия Ли Грант Фред Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о предсезонной подготовке.

    «Должен заметить, что эта предсезонка очень плохая.

    Да, есть положительные моменты. Для молодых парней это невероятная возможность потренироваться с основой и понять, что такое быть игроком «Юнайтед», шанс сыграть против топ-игроков.

    И моему тренерскому штабу – три новых человека – необходимо привыкнуть к моим требованиям и начать работать в новой реальности. Организация в США потрясающая, как и условия.

    Я беспокоюсь не потому, что нам играть с «Ливерпулем», «Реалом» и «Миланом», а потому что с нами не все игроки. Мы постараемся извлечь из этого максимум. Возможно, это будет лучше для Шоу, Байи и Перейры, вернувшегося из аренды.

    Матич, Де Хеа и Фред присоединятся к нам на следующей неделе.  Но сейчас у меня не все мои игроки. Я не знаю, приедет ли на наш сбор Алексис. Он очень расстроен (США отказали чилийцу в визе из-за условного срока в Испании за неуплату налогов – прим. Sports.ru).

    Это плохая ситуация для всех сторон. Винить здесь некого. Клуб делает все, чтобы решить эту проблему. Я уважаю власти США и их выбор по выдаче виз. Надеюсь, Алексис к нам присоединится. Важно поработать с Матой, Марсьялем и Алексисом, потому что, думаю, это игроки, которые начнут сезон в атаке.

    Трансферы? Не могу сказать, кто придет, а кто не придет. Мы взяли Ли Гранта, потому что Жоэл Перейра – замечательный молодой вратарь. Ему нужно играть. Думаю, в будущем он станет основным.

    Чтобы Жоэл мог играть, мы подписали Ли, а Жоэл уйдет в аренду. Фред? Мы давно следили за ним. Это игрок, который нужен, чтобы дополнить нашу полузащиту», – сказал Моуринью.

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