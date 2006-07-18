Сергей Семак: «Отсутствие приобретений ставит на «Зенит» определенные ограничения»

Главный тренер Сергей Семак ответил на вопросы после победы над «Дженоа» (3:2) в товарищеском матче.

– Сегодня «Зенит» дважды отыгрывался и в итоге одержал волевую победу. Можно ли судить о характере вашей команды или еще рано?

– Я думаю, рановато. То, что команда отыгралась и выиграла, – это всегда хорошо, это прибавляет уверенности, как и любая победа.

Ну а в целом, конечно, тяжеловато было с точки зрения движения и свежести.

Думаю, «Дженоа» тоже находится в похожей ситуации, они только начинают подготовку к чемпионату. Он стартует значительно позже, чем у нас.

Вчера мы хорошо поработали, было двухразовое занятие, поэтому сегодня не хватало свежести и движения, что отразилось и на качестве игры.

Первые тридцать минут получились достаточно сумбурными, только потом начали создавать моменты, смогли забить.

Во втором тайме мы больше владели мячом, преимущество было большое, но, к сожалению, пропустили.

В концовке смогли победить, что неплохо, но само качество игры вызывает у нас много вопросов.

Для нас это хорошо – играть на уровне хорошей команды и проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы.

– Сегодня вы дали немного игрового времени некоторым сборникам. Довольны ли вы ими с точки зрения физики и того, как они вливаются в ваши игровые построения?

– Сложно, конечно, с точки зрения эмоциональной составляющей, мы прекрасно понимаем.

Но эта составляющая позитивная, и, возможно, благодаря этому ребята быстрее наберут форму и придут в себя. Мы должны понимать, на кого мы можем уже сейчас рассчитывать, а на кого – немного позже.

К сожалению, не все вернулись из сборной в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, по крайней мере, полностью здоровыми.

У Жиркова очень неприятная травма, и к сожалению, ему приходилось ему играть на уколах, поэтому сейчас очень сложный процесс реабилитации. Пока сложно предсказать, когда он сможет нам помочь.

У Ерохина тоже есть небольшие проблемы – он приехал из сборной с травмой стопы, которое не позволяет ему сейчас тренироваться и в течение ближайшего времени, к сожалению, на этих сборах мы не сможем на него рассчитывать.

Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из нашего заявочного списка, с которым нам нужно будет скоро определиться. Конечно, это достаточно серьезная потеря.

Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит на нас определенные ограничения.

– За полторы недели до старта чемпионата уровень готовности эмоциональной и физической вас больше тревожит или огорчает?

– Те игроки, которые прошли с нами всю предсезонную подготовку, с точки зрения функционального состояния находятся в нормальной форме.

Что касается игроков сборной, здесь пока сложно сказать, когда они наберут оптимальную форму. Это видно и по тренировочному процессу.

Для нас важно как можно быстрее выровнять и функциональное и эмоциональное состояния.

Это непросто, но мы будем работать, определяться с теми игроками, которые быстрее наберут нужные кондиции.

– С точки зрения тактики что вам больше всего сегодня понравилось? Что вы возьмете в качестве наработки в официальные матчи?

– Хорошо, что у нас есть возможность играть против команд, которые играют в четыре защитника, как «Грассхоппер», и с теми, которые играют в пять, как сегодня.

Поэтому у нас есть определенный опыт и пища для того, чтобы подбирать правильных игроков и схему под того или иного соперника.

Понравилось? Например, улучшения некоторых взаимодействий. Они есть, но пока еще нарабатывать сложно, все меняется от игры к игре.

Пока мы не можем даже приблизительно использовать оптимальный состав.

– Вы сказали, что со списком надо определяться. Будете делать это в ближайшее время или все-таки оставите какие-то окна для трансферной кампании?

– К сожалению, сейчас сложно понять, какие у нас возможности по поводу приобретения новых футболистов.

Поэтому одну-две позиции до окончания трансферного периода в любом случае нужно оставлять.

Со списком нужно определяться сразу после окончания этих сборов. Осталось всего несколько дней. Мы объявим список футболистов, которых будем вносит заявку на сезон, – заявил Семак.