Новый владелец «Милана» может уволить Гаттузо и назначить Конте

Бывший главный тренер Антонио Конте может возглавить «Милан».

Компания Elliott, новый владелец итальянского клуба, рассматривает вариант с увольнением нынешнего главного тренера Дженнаро Гаттузо и назначением Конте.

Если последний возглавит «россонери», в команду также может перебраться форвард «Челси» .

Кроме того, своих постов могут лишиться директоры «Милана» и Марко Фассоне.

Ранее сообщалось, что Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму.