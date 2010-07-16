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    Администрация Волгограда: «У стадиона хорошее бетонное основание, вода обошла его по склону»

    Теги происшествия ЧМ-2018 Волгоград-Арена стадионы Футбол

    Администрация Волгограда и ФГУП «Спорт-Ин», юридический владелец стадионов ЧМ-2018, прокомментировали ситуацию с размытием склона у «Волгоград-Арены» и затоплении внутренних помещений стадиона.

    «На заседании о чем-то критичном речи не шло. У стадиона хорошее основание из бетона, его вода обошла и пошла по склону. Пострадали как раз склоны, на которых еще не прижился грунт и не взошла трава. Земля на этих склонах рыхлая, поэтому такое стало возможно», – заявили в пресс-службе администрации.

    «Насколько нам известно, стадион не затопило. Произошел подмыв прилегающей территории. Стоит учитывать, что сейчас в Волгограде сложная погода, на город обрушились сильные ливни. Если даже и есть какие-то протечки, то они будут ликвидированы.

    В остальном на арене порядок. Ее ведь только начали использовать, возможно, есть небольшие недочеты, и они будут устранены. В любом случае ничего критичного для функционирования «Волгоград-Арены» нет», – заявили в «Спорт-Ин».

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