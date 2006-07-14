В Хорватии построят стадион на 35000 человек: «Мы не будем строить, как Путин, за 400-500 млн евро»

Мэр Загреба Милан Бандич за день до финала ЧМ-2018 презентовал проект строительства хорватского футбольного дома и национального стадиона в Загребе.

«Я не буду строить стадионы, как Путин, за 400-500 миллионов евро. Мы не Россия, хотя я уважаю его как президента. Он организовал великолепный чемпионат мира.

Мы сделаем самый красивый стадион на 35 000 мест, который будет стоить 120 миллионов евро.

Город предоставит 70 процентов средств. Остальное дадут правительство и футбольный союз Хорватии», – отметил Бандич.