Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    В Хорватии построят стадион на 35000 человек: «Мы не будем строить, как Путин, за 400-500 млн евро»

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 стадионы Футбол

    Мэр Загреба Милан Бандич за день до финала ЧМ-2018 презентовал проект строительства хорватского футбольного дома и национального стадиона в Загребе.

    «Я не буду строить стадионы, как Путин, за 400-500 миллионов евро. Мы не Россия, хотя я уважаю его как президента. Он организовал великолепный чемпионат мира.

    Мы сделаем самый красивый стадион на 35 000 мест, который будет стоить 120 миллионов евро.

    Город предоставит 70 процентов средств. Остальное дадут правительство и футбольный союз Хорватии», – отметил Бандич.  

    Создай свой клуб и обыграй Моуринью

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться