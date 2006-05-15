СК допросит журналилиста ARD Зеппельта по «делу Родченкова» в случае его приезда в Россию

Представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что журналист ARD Хайо Зеппельт будет допрошен в случае приезда в Россию.

Немца допросят по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов в отношении бывшего и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» .

«В случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, Следственный комитет вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известными при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами», – сказала Петренко.

Сегодня стало известно, что Зеппельу, известному своими разоблачительными материалами о допинге в российском спорте, все-таки выдали визу на ЧМ-2018.

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