Миллер раскритиковал Фурсенко на Совете директоров «Зенита». Его полномочия будут урезаны

Вчера, 14 мая, состоялось заседание Совета директоров «Зенита».
Как сообщает «Фонтанка», по его итогам глава клуба Сергея Фурсенко сохранит свой пост, но его полномочия будут серьезно урезаны.
Фурсенко пришлось выслушать жесткую критику от главы «Газпрома» Алексея Миллера.
В итоге в следующем сезоне основные решения, в том числе трансферы футболистов, должны будут быть обязательно согласованы с Советом директоров петербургского клуба.
Ранее стало известно, что по итогам совета директоров шорт-лист тренеров сокращен до трех.