Миллер раскритиковал Фурсенко на Совете директоров «Зенита». Его полномочия будут урезаны

Вчера, 14 мая, состоялось заседание Совета директоров .

Как сообщает «Фонтанка», по его итогам глава клуба сохранит свой пост, но его полномочия будут серьезно урезаны.

Фурсенко пришлось выслушать жесткую критику от главы «Газпрома» .

В итоге в следующем сезоне основные решения, в том числе трансферы футболистов, должны будут быть обязательно согласованы с Советом директоров петербургского клуба.

Ранее стало известно, что по итогам совета директоров шорт-лист тренеров сокращен до трех.