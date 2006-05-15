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    ЦСКА интересуется нападающим «Халла» Абелем Эрнандесом

    Теги ЦСКА Ньюкасл премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Халл Чемпионшип (Д2 Англия) Абель Эрнандес Чемпионат.com Футбол

    Оскар Бентанкур, агент нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса рассказал об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА.

    «ЦСКА действительно выходил на нас с предложением не так давно. Это очень хорошая команда.

    Единственная проблема заключалась в том, что их первоначальное предложение оказалось слишком низким по деньгам.

    К тому же Абелем интересуются многие клубы Англии. Посмотрим, что произойдет», – сказал Бентанкур

    27-летний футболист сборной Уругвая, пропустивший большую часть сезона из-за тяжелой травмы, в июле станет свободным агентом.

    2 мая уругвайское издание Ovación сообщало, что ЦСКА предложил форварду четырехлетний контракт. Игрок также интересен «Ньюкаслу».

    Подробную статистику выступлений Эрнандеса смотрите здесь.

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