ЦСКА интересуется нападающим «Халла» Абелем Эрнандесом

Оскар Бентанкур, агент нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса рассказал об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА.
«ЦСКА действительно выходил на нас с предложением не так давно. Это очень хорошая команда.
Единственная проблема заключалась в том, что их первоначальное предложение оказалось слишком низким по деньгам.
К тому же Абелем интересуются многие клубы Англии. Посмотрим, что произойдет», – сказал Бентанкур
27-летний футболист сборной Уругвая, пропустивший большую часть сезона из-за тяжелой травмы, в июле станет свободным агентом.
2 мая уругвайское издание Ovación сообщало, что ЦСКА предложил форварду четырехлетний контракт. Игрок также интересен «Ньюкаслу».
Подробную статистику выступлений Эрнандеса смотрите здесь.