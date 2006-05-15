ЦСКА интересуется нападающим «Халла» Абелем Эрнандесом

Оскар Бентанкур, агент нападающего Абеля Эрнандеса рассказал об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА.

действительно выходил на нас с предложением не так давно. Это очень хорошая команда.

Единственная проблема заключалась в том, что их первоначальное предложение оказалось слишком низким по деньгам.

К тому же Абелем интересуются многие клубы Англии. Посмотрим, что произойдет», – сказал Бентанкур

27-летний футболист сборной Уругвая, пропустивший большую часть сезона из-за тяжелой травмы, в июле станет свободным агентом.

2 мая уругвайское издание Ovación сообщало, что ЦСКА предложил форварду четырехлетний контракт. Игрок также интересен .

Подробную статистику выступлений Эрнандеса смотрите здесь.