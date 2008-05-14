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    Салах, Эль-Ненни, Хегази и Собхи вошли в расширенный список сборной Египта на ЧМ-2018

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    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер объявил расширенный состав национальной команды на чемпионат мира.

    В список из 29 футболистов, 6 из которых будут отсеяны, вошли все лидеры «фараонов», включая Мохамеда Эль-Ненни, в данный момент испытывающего проблемы с лодыжкой. Точно не приедет в Россию только номинально второй вратарь Ахмед Эль-Шенави, получивший травму.

    Полностью состав выглядит следующим образом:

    Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун», Саудовская Аравия), Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами (оба – «Аль-Ахли»), Мохамед Ауад («Исмаили»);

    Защитники: Ахмед Фатхи («Аль-Ахли»), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла», Англия), Мохамед Абдель-Шафи («Аль-Фатех», Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба — «Вест Бромвич», Англия), Омар Габер («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Саад Самир, Айман Ашраф (оба — «Аль-Ахли»), Карим Хафез («Ланс», Франция), Амро Тарек («Орландо Сити», США), Махмуд Хамди («Замалек»);

    Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни («Арсенал», Англия), Абдалла Саид («КуПС», Финляндия), Махмуд Фадлалла «Шикабала» («Аль-Раэд», Саудовская Аравия), Махмуд Хассан («Касымпаша», Турция), Рамадан Собхи («Сток Сити», Англия), Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба — «Замалек»), Махмуд Абдель-Монейм («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Амр Варда («Атромитос», Греция), Сэм Морси («Уиган», Англия);

    Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Маруан Мохсен («Аль-Ахли»), Ахмед Хассан Магуб («Брага», Португалия), Ахмед Гомаа («Аль-Масри»).

    На чемпионате мира египтяне сыграют в группе А с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

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