«Зенит» может пригласить главного тренера «Шахтера» Фонсеку

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить .

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился информацией о новом кандидате на пост главного тренера .

«Номер три в списке возможных преемников Манчини помимо Семака и Сарри... Паулу Фонсека!» – написал Черданцев в твиттере.

Ранее Черданцев сообщал, что рассматривает на замену Манчини 5 тренеров, среди прочих в список входят и Маурицио Сарри.

Напомним, сегодня «Зенит» объявил об уходе Манчини, контракт расторгнут без обоюдных компенсаций.