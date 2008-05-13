«Зенит» может пригласить главного тренера «Шахтера» Фонсеку

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Зенит».
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился информацией о новом кандидате на пост главного тренера «Зенита».
«Номер три в списке возможных преемников Манчини помимо Семака и Сарри... Паулу Фонсека!» – написал Черданцев в твиттере.
Ранее Черданцев сообщал, что «Зенит» рассматривает на замену Манчини 5 тренеров, среди прочих в список входят Сергей Семак и Маурицио Сарри.
Напомним, сегодня «Зенит» объявил об уходе Манчини, контракт расторгнут без обоюдных компенсаций.