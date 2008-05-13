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    «Зенит» может пригласить главного тренера «Шахтера» Фонсеку

    Теги Зенит Сергей Семак Роберто Манчини премьер-лига Россия возможные трансферы Паулу Фонсека Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Зенит».

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился информацией о новом кандидате на пост главного тренера «Зенита».

    «Номер три в списке возможных преемников Манчини помимо Семака и Сарри... Паулу Фонсека!» – написал Черданцев в твиттере.

    Ранее Черданцев сообщал, что «Зенит» рассматривает на замену Манчини 5 тренеров, среди прочих в список входят Сергей Семак и Маурицио Сарри.

    Напомним, сегодня «Зенит» объявил об уходе Манчини, контракт расторгнут без обоюдных компенсаций.

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