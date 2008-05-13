Валерий Газзаев: «Спартак» тратит больше, но не так стабилен и эффективен, как ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о борьбе за второе место в чемпионате России.

– Второе место для ЦСКА будет сродни чемпионству?

– Это, конечно, станет серьезным успехом. С учетом изменений в составе, определенных кадровых трудностей и того, что в основную команду влились молодые игроки. Попадание напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов – хороший результат для армейцев.

– потеряет очки в дерби с «Динамо», а ЦСКА победит «Анжи» и завоюет серебряные медали. Допускаете такой сценарий? Или красно-белые вторую путевку в Лигу чемпионов уже не отдадут?

– ЦСКА победит «Анжи» в последнем туре, но, скорее всего, будет пробиваться в Лигу чемпионов через отборочный турнир. Мне кажется, «Спартак» не упустит второе место и снимет все вопросы в дерби с «Динамо».

– Если ЦСКА займет третье место, этот сезон можно будет занести красно-синим в актив?

– ЦСКА приучил всех болельщиков и специалистов, что регулярно занимает только первое и второе места. Если армейцы, став третьими, пройдут отбор в Лигу чемпионов, а это вполне реально, тогда сезон можно будет считать успешным.

– В целом кто больше заслуживает серебра в этом сезоне – «Спартак» или ЦСКА?

– Я не стал бы никому отдавать предпочтение. Не случайно перед последним туром команды разделяет всего одно очко. Турнирная таблица – зеркало чемпионата. Оба клуба заслуживают стать вторыми. А дальше уже как кому повезет.

– Многие считают, что возможности у этих клубов (бюджет, составы) сильно отличаются и условия не совсем равны.

– «Спартак» и ЦСКА выбрали разные пути развития. ЦСКА с гораздо меньшими затратами добивается в принципе максимального результата. «Спартак» тратит больше финансов, но, если взять последние годы, пока не так стабилен и эффективен, как армейцы.