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    Клубы РФПЛ по новому ТВ-контракту с «Матч ТВ» будут получать около 1,5 млрд рублей в год

    Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение Газпром-Медиа Матч ТВ Футбол

    Стали известны детали нового ТВ-контракта российской премьер-лиги.

    Новый контакт РФПЛ с «Матч ТВ» (а именно этот ТВ-канал, входящий в структуру «Газпром-Медиа», и является фаворитом), рассчитан на 4 года.

    Речь идет о том, что клубы будут получать 1,5 миллиарда рублей в год – это те же самые деньги, что и в прошлом договоре. Впрочем, клубы до подписания контракта планируют несколько повысить сумму.

    Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига хочет получать за ТВ-права хотя бы 100 миллионов долларов в год.

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