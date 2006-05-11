Клубы РФПЛ по новому ТВ-контракту с «Матч ТВ» будут получать около 1,5 млрд рублей в год

Стали известны детали нового ТВ-контракта российской премьер-лиги.

Новый контакт РФПЛ с «Матч ТВ» (а именно этот ТВ-канал, входящий в структуру , и является фаворитом), рассчитан на 4 года.

Речь идет о том, что клубы будут получать 1,5 миллиарда рублей в год – это те же самые деньги, что и в прошлом договоре. Впрочем, клубы до подписания контракта планируют несколько повысить сумму.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига хочет получать за ТВ-права хотя бы 100 миллионов долларов в год.