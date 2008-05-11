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    Станислав Черчесов: «Решение по Глушакову обдумывали не одну секунду и не одну минуту»

    Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Денис Глушаков Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игроках, попавших в дополнительный список сборной на ЧМ-2018.

    – Буквально только что мы утвердили два плана. Те игроки, которые едут в Австрию, будут отдыхать четыре дня, но у них две тренировочные программы, они должны выполнять определенные упражнения. Вторая группа – для них другая программа, которую они тоже должны выполнять, где бы они ни были: полетят ли отдыхать или остаются в Москве. Мы будем на связи с ними.

    – Сразу же хочется спросить про Глушакова. Он только в дополнительном списке. Это неожиданно. А Газинский – в основном...

    – Есть сегодняшнее состояние, есть анализ игр, которые проводит тот или иной игрок. Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом – не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой возвращается. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление.

    – Вам не кажется, что Глушаков – один из лидеров раздевалки?

    – Решение принято, обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Журналисты пишут про забитые-незабитые пенальти, а для нас это не ключевой фактор. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится.

    – Почему решили объявить состав до последнего тура? Он ведь мог повлиять на расклад теоретически.

    – Есть футбол, а есть еще и жизнь. Футболисты должны знать, что им делать, планировать отпуск, у них есть еще и семьи. 13-го последний тур, а 14-го объявление состава – это неправильно. Если что-то изменится, значит, изменится. Нас никто не ограничивает в дозаявке или замене футболистов, – сказал Черчесов.

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