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    Станислав Черчесов: «Селихов был в списке, но за час-полтора до объявления заявки из «Спартака» рассказали о травме»

    Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы ЧМ-2018 Александр Селихов Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что голкипер «Спартака» Александр Селихов должен был быть включен в расширенный список сборной на ЧМ-2018.

    «Был ли сюрприз? Сюрприз негативного плана. За час-полтора до того, как мы уже окончательную заявочку подавали, поступил звонок из «Спартака» Безуглову. Он перезвонил и сказал, что с Селиховым случилось несчастье: порвал ахилл.

    Я перезвонил доктору «Спартака» уточнить, насколько правдоподобно, какая серьезность. Сначала Селихов был в расширенном списке, но мы его оттуда исключили, к сожалению», – сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС ТВ.

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