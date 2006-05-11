Станислав Черчесов: «Селихов был в списке, но за час-полтора до объявления заявки из «Спартака» рассказали о травме»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что голкипер «Спартака» Александр Селихов должен был быть включен в расширенный список сборной на ЧМ-2018.

«Был ли сюрприз? Сюрприз негативного плана. За час-полтора до того, как мы уже окончательную заявочку подавали, поступил звонок из «Спартака» Безуглову. Он перезвонил и сказал, что с Селиховым случилось несчастье: порвал ахилл.

Я перезвонил доктору «Спартака» уточнить, насколько правдоподобно, какая серьезность. Сначала Селихов был в расширенном списке, но мы его оттуда исключили, к сожалению», – сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС ТВ.