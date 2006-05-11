МЧС пояснило новость про шашлыки на ЧМ-2018. Местные власти могут не запрещать мангалы

МЧС выступило с пояснениями относительно информации на запрет жарки шашлыков в городах, принимающих матчи .

«Многих интересует вопрос о запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут мероприятия чемпионата.

В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты», – сообщили в МЧС.

В министерстве также отметили, что если пользоваться мангалом не запрещается, то нужно строго выполнять требования пожарной безопасности. Так, мангал должен быть установлен в радиусе не менее пяти метров от строений, в радиусе двух метров не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, а зона отдыха должна быть очищена от мусора и сухой растительности.

Если мангал устанавливают на территории города, необходимо иметь под рукой огнетушитель, а высота огня не должна превышать полметра. Кроме того, после жарки шашлыков место очага горения должно быть засыпано землей или залито водой до полного прекращения горения.

В городах, принимающих ЧМ-2018, запретят жарить шашлыки